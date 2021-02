Autazes, Careiro e Nova Olinda recebem usinas de oxigênio nesta sexta (12)

Três usinas de oxigênio hospitalar Modelo DOCS 200, com capacidade de produção de 12M³ de oxigênio por hora, estarão desembarcando nesta sexta-feira (12), em Manaus. Os equipamentos serão entregues a representantes dos municípios de Autazes (a 108 quilômetros de Manaus), Careiro (a 86 quilômetros) e Nova Olinda do Norte (a 137 quilômetros).

O objetivo é suprir a necessidade do produto nos hospitais, atendendo, principalmente, pacientes infectados pelo Covid 19. As usinas saíram de Curitiba (PR) no início da tarde, com previsão de chegada em Manaus às 18h, no Aeroporto de Ponta Pelada, na Base Aérea de Manaus, no bairro Crespo, zona Sul da capital.

O material é transportado por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).