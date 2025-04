Autocuidado como estratégia de prevenção: atitudes que protegem sua saúde mental todos os dias – por Luanna Cunha

A palavra “autocuidado” foi banalizada. Virou sinônimo de spa, rotina de skincare ou post no Instagram com frases motivacionais. Mas a verdade é que auto cuidar-se vai muito além do estético ou do simbólico.





Autocuidado é prevenção. É gestão de riscos psicossociais. É estratégia de saúde — física, emocional e até organizacional.

E o mais importante: não é egoísmo. É responsabilidade.

O que, de fato, é autocuidado?

Na psicologia, autocuidado é definido como o conjunto de práticas conscientes que preservam o bem-estar, reduzem o estresse e aumentam a capacidade de enfrentamento diante das adversidades.

Ou seja, ele é construído no cotidiano — e não em momentos isolados. É feito de decisões simples, mas consistentes.

Exemplos reais de autocuidado:

Dizer “não” quando seu limite foi atingido

Pedir ajuda sem se sentir fraco por isso

Fazer pausas verdadeiras ao longo do dia

Dormir bem — e priorizar o sono como prioridade, não luxo

Evitar ambientes que drenam sua energia emocional

Colocar seus exames em dia

Manter rituais que te reconectam com o que importa

Autocuidado e prevenção: a conexão direta com os riscos psicossociais

Ambientes exigentes, relações instáveis, excesso de responsabilidade emocional — tudo isso afeta a saúde mental. E o autocuidado surge como uma das únicas ferramentas sob o nosso controle direto.

Se a empresa ainda não tem ações estruturadas, se a família ainda exige mais do que oferece suporte, se o mundo ainda normaliza a exaustão… o autocuidado é a forma de romper esse ciclo internamente.

E atenção: isso vale para todos, mas é especialmente urgente para mulheres, que frequentemente ocupam posições de cuidado com o outro sem receber o mesmo em troca.

A neurociência confirma

Estudos mostram que práticas consistentes de autocuidado:

Regulam o cortisol, reduzindo estresse crônico

Melhoram funções cognitivas como atenção, memória e foco

Aumentam a produção de serotonina e dopamina (neurotransmissores ligados ao prazer e à motivação)

Diminuem riscos de transtornos como depressão e burnout

No consultório, vejo a diferença

Mulheres e homens que priorizam pequenos rituais de cuidado pessoal apresentam maior resiliência emocional, fazem escolhas mais alinhadas com seus valores e têm menos dificuldade em dizer “basta” quando necessário.

Não se trata de um manual perfeito, mas de consistência com gentileza. É sobre respeitar seus limites, mas também sobre conhecer seus recursos internos.

E nas organizações?

Incentivar o autocuidado nas empresas não significa transferir responsabilidade para o colaborador, mas sim criar ambientes que não exijam sacrifícios pessoais para manter a saúde emocional.

Ambientes saudáveis:

Respeitam pausas e horários

Não glamorizam a hiperdisponibilidade

Promovem ações de saúde física e mental como rotina, não exceção

Encorajam líderes a serem modelos de equilíbrio — não de exaustão

Reflexão final:

O que você faz diariamente que te protege de você mesmo? O quanto da sua rotina é pensada para manter você bem — e não apenas produtivo?

Autocuidado é um ato de resistência, coragem e inteligência emocional. Que ele seja parte da sua estratégia de vida — e não apenas um alívio pontual.

Luanna Cunha é Psicóloga Clínica e Organizacional