Autor do crime da parafusadeira envia carta com ‘mea culpa e pedido de desculpas’ aos familiares da vítima

Familiares de Marco Antônio de Souza Costa, escreveram ao Portal Correio da Amazônia, para pedir a publicação de uma carta que pudesse esclarecer “pontos distorcidos” do caso do vigilante assassinado com uma parafusadeira, no último dia 14/09, dentro de casa na zona norte de Manaus (AM) após uma discussão entre amigos.





Eles alegam que houveram muitas distorções nas publicações, na mídia local, daí quererem esclarecer e pedir desculpas, não justificar o crime cometido.

Segundo os familiares do autor do crime, Marco Antônio de Souza Costa, se faz necessário explicar devidamente o ocorrido. “Estamos querendo esclarecer as distorções, publicar a versão real do ocorrido”, destacou a irmã do agressor, que não quis se identificor temendo represália.

Introdução

“Na noite do dia 14 de setembro de 2025, em um momento de bebedeira e drogas, Jorge Carlos da Silva Pinto, de 34 anos e Marco Antônio de Souza Costa, de 30 anos, iniciaram uma dicussão dentro de casa, que terminou em tragédia … com Jorginho sendo atingindo acidentalmente em uma região vital e vindo a falecer no dia 15 de setembro, no Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo (…)

