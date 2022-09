Autoridades encontram 230 baleias encalhadas na Austrália

Quase 230 baleias-piloto foram encontradas encalhadas nesta quarta-feira (21) na costa oeste da Tasmânia, na Austrália, e apenas metade pareciam estar vivas, informaram as autoridades.

“Um grupo de aproximadamente 230 baleias encalhou perto do Porto de Macquarie. Parece que metade dos animais está vivo”, afirmou o Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente do Estado da Tasmânia.

As imagens aéreas mostram dezenas de cetáceos espalhados ao longo de um trecho de praia.

Há quase dois anos, a mesma região foi cenário de outro encalhe em massa, com quase 500 baleias-piloto, das quais apenas cem sobreviveram.

As causas dos encalhes em massa não são completamente compreendidas. Cientistas sugerem que podem ser provocados por grupos que desviam de sua rota depois que se alimentam muito perto da costa.

As baleias-piloto são muito sociáveis e costumam seguir os companheiros de grupo que entram em situações de perigo.

As autoridades anunciaram que especialistas em conservação marinha e funcionários com equipamentos de resgate de baleias estavam a caminho do local.

