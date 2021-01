Autoridades se reúnem em Tabatinga para estratégias de combate ao coronavírus

Após reunião entre representantes do Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da Promotoria de Justiça, Tabatinga (a 1.105 quilômetros de Manaus) terá estratégias de enfrentamento à segunda onda da covid-19. No plano estão a entrega e utilização de oxigênio ao hospital.

Uma das reuniões tratou sobre a quantidade de oxigênio que seria fornecida ao município, que são 115 cilindros que devem chegar até quarta-feira. Dessa quantidade, 85 cilindros serão oriundos do Hospital de Guarnição de Tabatinga (HGUT) e 30 da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). A cidade de Letícia está ajudando no abastecimento dos cilindros, por meio do acordo entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES) com o governador do distrito de Amazônia, que soma a quantia de sete cilindros já disponíveis.

A segunda reunião foi sobre a quantidade de profissionais e a proposta de contratação de pessoal para a Ala de Covid. Foi proposta a contratação de dois médicos pela prefeitura, ficando, cada médico, com uma contratação de 20 horas semanais, totalizando 40 horas pelo HGUT. A prefeitura também poderá ceder mais oito técnicos de enfermagem, uma assistente social, uma fisioterapeuta, um técnico de radiologia e dois técnicos de serviços gerais.