Auxílio-saúde vai movimentar mais de R$ 2 milhões nos cofres do TJAM

Pensionistas de magistrados do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) terão auxílio-saúde de forma vitalícia. O benefício começa a ser pago já a partir do próximo mês e deve movimentar mais de R$ 2 milhões nos cofres do tribunal.

A medida é reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Além disso, o benefício é regulamentado no âmbito do Poder Judiciário.

A estimativa é de que sejam pagos R$ 204 mil por mês referentes ao auxílio. “O tribunal tem condições de pagar. Esse valor já deve entrar na folha de dezembro, sem retroativo”, afirmou o presidente do TJAM, desembargador Domingos Chalub.

O auxílio será depositado diretamente na conta do beneficiário. Após a sua morte, o montante não passa para outro dependente.