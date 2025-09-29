Avenida Noel Nutels recebe obras de implantação de esgoto a partir desta segunda-feira (29)

A Águas de Manaus segue com as obras de expansão do sistema de esgotamento sanitário no bairro Cidade Nova, zona Norte da cidade. Para levar os serviços de coleta e tratamento de esgoto a mais de 10 mil pessoas na região, as equipes da concessionária iniciam nesta segunda-feira (29) a implantação de rede na Avenida Noel Nutels, no sentido bairro/Centro (próximo à escola Profª Ruth Prestes Gonçalves – Aldeia do Conhecimento).





As obras ocorrem de segunda a sexta-feira no período noturno e durante a madrugada, das 20h às 4h. A via será recapeada conforme a evolução de cada trecho. Serão implantados 600 metros de linha de recalque, que é uma rede especial que transporta o esgoto bombeado da Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Ribeiro Júnior para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Timbiras.

Para reduzir os impactos no trânsito, duas faixas da avenida serão interditadas com apoio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que fará as orientações aos motoristas. A previsão é que o serviço seja concluído em um mês.

O serviço faz parte do cronograma de obras do Trata Bem Manaus, programa de universalização da coleta e do tratamento de esgoto na cidade. “Em menos de dez anos, chegaremos a 90% de cobertura na capital. Esse número representa muitos benefícios para a população, da diminuição dos índices de doenças de veiculação hídrica à recuperação de igarapés como o Mindu e o 40, que poderão voltar a ter balneabilidade. Ampliar os serviços em um dos bairros mais populosos de Manaus, como é a Cidade Nova, é reforçar nosso compromisso de levar saneamento para todos”, destaca o gerente de Engenharia da Águas de Manaus, Wendel Sousa.