Avenida Noel Nutels recebe obras de implantação de esgoto a partir desta segunda-feira (29)

Por
Redação 5
-
Foto: Reprodução

A Águas de Manaus segue com as obras de expansão do sistema de esgotamento sanitário no bairro Cidade Nova, zona Norte da cidade. Para levar os serviços de coleta e tratamento de esgoto a mais de 10 mil pessoas na região, as equipes da concessionária iniciam nesta segunda-feira (29) a implantação de rede na Avenida Noel Nutels, no sentido bairro/Centro (próximo à escola Profª Ruth Prestes Gonçalves – Aldeia do Conhecimento).


As obras ocorrem de segunda a sexta-feira no período noturno e durante a madrugada, das 20h às 4h. A via será recapeada conforme a evolução de cada trecho. Serão implantados 600 metros de linha de recalque, que é uma rede especial que transporta o esgoto bombeado da Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Ribeiro Júnior para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Timbiras.

Foto: Reprodução

Para reduzir os impactos no trânsito, duas faixas da avenida serão interditadas com apoio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que fará as orientações aos motoristas. A previsão é que o serviço seja concluído em um mês.

O serviço faz parte do cronograma de obras do Trata Bem Manaus, programa de universalização da coleta e do tratamento de esgoto na cidade. “Em menos de dez anos, chegaremos a 90% de cobertura na capital. Esse número representa muitos benefícios para a população, da diminuição dos índices de doenças de veiculação hídrica à recuperação de igarapés como o Mindu e o 40, que poderão voltar a ter balneabilidade. Ampliar os serviços em um dos bairros mais populosos de Manaus, como é a Cidade Nova, é reforçar nosso compromisso de levar saneamento para todos”, destaca o gerente de Engenharia da Águas de Manaus, Wendel Sousa.

Artigo anteriorSemsa realiza ação educativa alusiva ao Dia Mundial contra a Raiva
Próximo artigoJustiça determina construção de escola indígena, em Jutaí

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui