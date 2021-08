Avião militar decolou do Afeganistão com mais de 600 passageiros

Em meio às diversas cenas de caos e desespero que circularam após a tomada da capital do Afeganistão pelo Talibã, um retrato de um voo abarrotado se destacou. Um avião militar americano C-17 Globemaster III decolou com 640 pessoas a bordo no domingo, 15, mesmo com capacidade indicada de pouco mais de cem passageiros.

Inside a US transport taking off from Kabul. Extraordinary. pic.twitter.com/rAAeFb2QQb — ian bremmer (@ianbremmer) August 16, 2021

Ao portal Defense One, um funcionário da Defesa dos Estados Unidos afirmou sob condição de anonimato que não era previsto que a aeronave levasse tantas pessoas. No entanto, afegãos se atiraram na rampa entreaberta para entrar no veículo, tentando uma saída do país.

Ainda de acordo com o portal, a decisão de decolar, ao invés de tentar retirar as pessoas que invadiram, foi da própria tripulação. Saído de Cabul poucas horas depois do retorno do grupo extremista ao poder, o voo pousou no Catar depois de cerca de duas horas.

O aeroporto do capital, maior do país, tem sido o principal ponto de tentativas de fuga, deixando mortos e diversos feridos. A correria começou poucas horas depois de a capital ser tomada pelo Talibã,o que provocou o colapso do governo e a fuga do presidente Ashraf Ghani. Em meio à crise, os Estados Unidos aprovaram o envio de reforços militares ao país para auxiliar na segurança do aeroporto internacional de Cabul e na evacuação do pessoal da embaixada dos EUA e dos afegãos que estão deixando o país.

Vídeos nas redes sociais mostram a multidão, entre elas muitas famílias, andando pelas pistas, em meio a veículos militares e aviões. Centenas de pessoas tentavam entrar à força nos aviões que saíam da capital afegã. Algumas das imagens mostram jovens se agarrando a escadas para tentar embarcar em uma aeronave.

This is, perhaps, one of the saddest images I’ve seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR — Nicola Careem (@NicolaCareem) August 16, 2021

As tropas americanas que patrulhavam o aeroporto atiraram para o alto para tentar controlar a situação. Ainda não está claro se as vítimas foram mortas a tiros ou pisoteadas em meio à confusão.

Footage shows people crowding the airport tarmac in Kabul after the Taliban entered the Afghan capital. https://t.co/zyaDykV2Ey pic.twitter.com/esjNeK9nwu — ABC News (@ABC) August 15, 2021

Com as situação caótica, a autoridade aeroportuária anunciou o cancelamento dos voos comerciais e apenas viagens militares ocorrem no local. “Por favor, não venha para o aeroporto”, disse uma autorida.

Mais de 60 países, incluindo EUA, Alemanha, Japão e França, publicaram um comunicado em que fazem um apelo para que cidadãos afegãos e estrangeiros tenham permissão para deixar o Afeganistão em segurança.

