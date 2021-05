Avon doa 220 mil produtos para ajudar na prevenção à Covid-19 na região Norte

Para minimizar os efeitos da pandemia em regiões que enfrentam necessidade de insumos, a Avon realizou uma doação de produtos para a Cruz Vermelha dos estados do Acre e do Amazonas.

Para o Acre, foram doadas 20 mil unidades de álcool em gel e 20 mil pastilhas de sabonetes. A doação foi feita diretamente para a Cruz Vermelha da região, que distribuirá os produtos em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado. Por meio da parceria, os produtos serão entregues em diversos municípios para as populações mais vulneráveis.

Além da pandemia, o Estado do Acre também enfrenta situação de emergência por contas de enchentes, doenças endêmicas e migrações dos países vizinhos.

Já para o Amazonas, foram doadas 90 mil unidades de álcool em gel e 90 mil pastilhas de sabonetes, que também estão sendo distribuídas para a população em situação de vulnerabilidade social por meio da Cruz Vermelha. Para ambos estados a Cruz Vermelha fará o esforço de distribuir os produtos Avon para o interior, pois são as localidades mais desassistidas.

Desde o início da pandemia, o grupo Natura &Co – formado por Avon, Natura, The Body Shop e Aesop – buscou atuar em três frentes no combate ao Covid-19: cuidar das pessoas, barrar o contágio e manter a economia ativa.

Por isso, o grupo investiu no trabalho remoto para colaboradores em cargos administrativos, aperfeiçoou ferramentas digitais para auxiliar no trabalho de consultoras e representantes, intensificou protocolos de segurança e higiene nas unidades das empresas e em entregas de produtos, além de ampliar serviços de cuidado com a saúde física e mental, como atendimento psicológico e telemedicina para a rede. Ao todo, a companhia já destinou R$ 60 milhões para o enfrentamento à Covid-19 em 2020.

Em 2021, o grupo anunciou R$ 30 milhões em doações à saúde pública, comunidades fornecedoras, consultoras e representantes. Desse valor, R$ 4 milhões foram doados ao Conectar (Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras) para a compra de insumos hospitalares e vacinas.