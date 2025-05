Azul Linhas Aéreas abre vagas para técnicos de manutenção para bases na região Norte

Azul Linhas Aéreas abre oportunidades para Manaus, Belém e Tabatinga com inscrições ativas até dezembro





A companhia aérea Azul Linhas Aéreas anunciou a abertura de novas vagas de emprego na região Norte do Brasil. As oportunidades são para o cargo de Técnico de Manutenção de Linha e abrangem as cidades de Manaus (AM), Belém (PA) e Tabatinga (AM). O processo seletivo já está em andamento e os interessados podem se candidatar até o dia 31 de dezembro de 2025 para as vagas em Manaus e Tabatinga, e até 31 de agosto de 2025 para a vaga em Belém. Todas as posições são para trabalho presencial, com contrato efetivo, e também estão abertas para pessoas com deficiência.

As atribuições dos profissionais incluem atendimento técnico às aeronaves na pista, acompanhamento de abastecimento, execução de manutenções preventivas e corretivas conforme a Certificação de Habilitação Técnica (CHT), além do cumprimento das normas operacionais da companhia e das regulamentações legais do setor aéreo. As candidaturas exigem ensino médio completo, inglês intermediário e, no mínimo, uma CHT válida. Para a base de Manaus, as vagas contemplam níveis de senioridade, e podem exigir até três CHTs, além de qualificações como APRS e IIO para os cargos mais avançados. A Azul considera como diferencial a formação superior em curso ou concluída.

O processo seletivo conta com sete etapas, incluindo cadastro, testes comportamentais e técnicos, triagens, exames médicos e contratação. Entre os benefícios oferecidos pela Azul estão passagens aéreas para colaboradores e familiares, assistência médica e odontológica, previdência privada, seguro de vida, clube de descontos, auxílio-creche e programas voltados à saúde física e mental como o Zenklub, NutriAzul, Gympass, entre outros. Além disso, a companhia mantém uma forte política de valorização da diversidade e investe na formação dos seus tripulantes por meio da Universidade Corporativa Uniazul, com treinamentos e parcerias para cursos de graduação, pós-graduação e idiomas.

Reconhecida internacionalmente, a Azul é hoje a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, e foi eleita a empresa aérea mais pontual do mundo em 2022. Seu compromisso com a excelência e o desenvolvimento profissional é um dos pilares da cultura interna da organização. Os interessados podem se inscrever pelo portal de recrutamento da companhia, disponível no endereço www.voeazul.gupy.io