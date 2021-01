Backing vocal do Garantido, Roci Mendonça, morre de Covid-19

A cantora banking vocal do boi Garantido, Roci Mendonça, faleceu na noite deste sábado (9), vítima de complicações da Covid-19. Ela estava internada em um hospital de Manaus após ter feito uma cirurgia para um parto prematuro.

Desde o final de dezembro Roci estava internada, e acabou contraindo o vírus.

Na noite de ontem, ela não resistiu e morreu. O bebê encontra-se na UTI neonatal. Às 10h, desde domingo (10), sairá o corpo da cantora da funerária Nossa Senhora Aparecida (cortejo), ao lado da Delegacia Geral, para o cemitério Recanto da Paz.

O boi bumbá Garantido prestou uma homenagem nas redes sociais a cantora.

Canta rouxinol, já é dia no céu

Foi então que Lindolfo Monte Verde se queixou a São João: ‘Desde que cheguei aqui, tenho sentido rouquidão’. São João Batista, santo de proteção, chamou um querubim e lhe ordenou a missão: traga um rouxinol que seja afinado e que dê conta do recado. Ele respondeu: ‘Só tem a Roci Mendonça’. E ela já está pronta.Por Marcos Santos

E lá se foi a Roci, ensinar cantigas no céu. Sem antes cobrar do Santo Menestrel: ‘Quem vai cuidar do Max, enquanto não estou aqui? Ele respondeu: ‘Teus parentes que te amam e o pai dele, o Raony’.

Agora ensina Roci, aos mestres que ela tanto decantou, as notas em ‘Lá’. As claves de ‘Sol’. Sem esquecer de solfejar que o Garantido é o ‘verbo amar’.

Canta rouxinol na porteira. Canta rouxinol na ribeira. Canta a Roci no céu. Aplausos pedimos agora, a quem o Supremo escolheu. Não cabe ao Boi Garantido, selecionar a voz de Deus. Canta Roci. Canta no ‘bem querer’. Canta para sempre: teu boi Garantido nunca vai te esquecer.

Antônio Andrade – Presidente

Ida Silva – vice