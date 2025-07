Bailarinas parintinenses da Cia de Dança Mônica Seffair brilham no 42º Festival de Dança de Joinville

As bailarinas parintinenses, Maiana Pimentel e Valentina Carvalho, da Cia de Dança Mônica Seffair, foram selecionadas em uma rigorosa seletiva do 42º Festival de Dança de Joinville, Santa Catarina. Com apoio da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, elas se apresentam em diferentes locais da cidade numa programação que vai do dia 27 de julho até o dia 1º de agosto.





A participação das bailarinas no evento visa fortalecer o setor da dança na área cultural em Parintins, além de promover uma troca significativa e enriquecedora de conhecimento para as bailarinas. A diretora da Cia, Mônica Seffair, enfatizou que é uma oportunidade para mostrar a realidade da dança no Amazonas e em Parintins, e combater o preconceito e a falta de informação sobre a região.

“É tão importante para nós estarmos aqui participando desse festival, porque nós mostramos que Parintins vai muito além das danças populares ou folclóricas. Temos muito potencial e artistas da dança com outras linguagens, como o hip-hop, a dança clássica, a dança contemporânea e o balé aéreo”, explica.

A participação de Maiana Pimentel e Valentina Carvalho no Festival de Dança de Joinville é um desafio e uma oportunidade para as bailarinas mostrarem suas habilidades artísticas no ritmo do Boi-Bumbá. Com a apresentação nos Palcos Abertos, elas terão a chance de se apresentar para um público diverso, e de se conectar com outros artistas e profissionais da dança.

O pai da bailarina Maiana, Sander Garcia, compartilhou a experiência ao acompanhar a filha no festival. “Está sendo uma experiência ímpar, tanto para a Maiana quanto para mim. Essa é uma oportunidade para mostrar a cultura e a realidade amazônica. As coreografias são baseadas em músicas regionais que falam da nossa realidade, da nossa cultura. A apresentação da Maiana é feita com uma tarrafa pendurada no palco, que gira e, com a iluminação, fica toda bonita. Tem todo um sentido para nós da tarrafa, da malhadeira ser fonte de vida e alimento para o ribeirinho”, conta.

A apresentação das bailarinas parintinenses no Festival de Dança de Joinville emociona e inspira o público. Com a combinação de talento e muita criatividade dos diretores de cenografia Jhuan Oliveira e Wilton Oliveira, Maiana Pimentel e Valentina Carvalho estão prontas para brilhar nos palcos do festival e levar a dança parintinense para o cenário nacional.

O Festival de Dança de Joinville acontece de 21 de julho a 2 de agosto de 2025, em Joinville (Santa Catarina) e reúne milhares de artistas de todo o Brasil e do mundo.