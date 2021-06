Bairro Cidade Nova recebe ações do ‘Junho Verde’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), realizou mais uma ação nesta quarta-feira, 23/6, referente ao Mês do Meio Ambiente, dentro da programação especial do “Junho Verde”, no bairro Cidade Nova, zona Norte, com a distribuição de mudas e a conscientização sobre as queimadas.

“É a primeira vez que vi uma ação dessas aqui no Cidade Nova. Eu achei maravilhoso e muito importante. Quando eu vi o carro das plantas, imediatamente fui buscar a minha também”, disse a lojista Maria do Socorro Breves, ao receber sua muda de plantas.

A empregada doméstica Soraia de Oliveira comentou sobre a importância das ações da Prefeitura de Manaus e de como ficou sabendo da distribuição de plantas no bairro. “Eu estava aqui na parada de ônibus e vi quando um caminhão parou e estava descarregando as plantas. Aí eu vim ver o que era e o rapaz falou que era para doar e eu já fiquei aqui na fila”, disse Soraia.

Morador do bairro, o estudante Paulo Misael, junto com os amigos, foi até o ponto de distribuição para pegar as mudas de plantas e levar para sua casa. “Não é todo dia que temos uma ação assim. Acredito que a distribuição de mudas é muito importante, porque deixa a nossa cidade mais verde”, disse o estudante.

Mudas

De acordo o diretor do Departamento de Arborização e Sustentabilidade da Semmas, Deyvson Braga, para essa ação foram distribuídas 600 mudas de plantas aos moradores da zona Norte. “Nós já fizemos a distribuição de mudas, junto com o plantio, em diversas outras áreas da cidade e hoje nós estamos aqui na zona Norte, no bairro Cidade Nova, fazendo uma ação de plantio e também de doação de mudas de plantas ao público. Nós já passamos pela Ponta Negra, pela zona Leste da cidade, chegamos à zona Norte e a próxima localidade será a região central da cidade”, informou Braga.

Ele também destacou a campanha de conscientização de combate às queimadas, que faz parte da programação do Junho Verde. “Juntamente com a doação e plantio de mudas, nós também estamos com uma campanha de combate às queimadas “Manaus sem fumaça”, além de uma vasta programação com lives e mesa-redonda com assuntos diversos da temática ambiental”, observou.