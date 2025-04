Bairros de Manaus ficarão sem água nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (10), alguns bairros de Manaus ficarão sem água. A interrupção acontecerá por conta de um serviço programado na Estação de Tratamento de Água Mauazinho (ETA Mauazinho).





Durante o dia, as equipes da Águas de Manaus farão a instalação de uma balsa de captação permanente, que faz parte de um trabalho de modernização da unidade. Com isso, o abastecimento de água nas áreas atendidas pela unidade será interrompido durante os trabalhos da equipe, que vai ocorrer entre as 8h e as 18h. Após a conclusão, o sistema será religado, com previsão de reabastecimento gradativo em até 24 horas.

O trabalho que será realizado na ETA Mauazinho integra a operação iniciada no ano passado e que garantiu o abastecimento de água mesmo nos níveis mais críticos da seca. O serviço envolve a instalação de nova estrutura elétrica, em um processo que garante a eficiência energética da nova balsa, dentro dos parâmetros de segurança exigidos. Além disso, a montagem da estrutura inclui a instalação de bombas, válvulas, conexões, flutuadores e acessórios, elementos cruciais para a operação fluida e eficiente da balsa. Após todo esse processo, a nova balsa será integrada ao sistema de captação da ETA.

Qualquer ocorrência que necessite intervenção da concessionária deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br ou aplicativo Águas APP.

Veja as áreas impactadas:

Comunidade Bom Jardim | Conj. Acácias | Conj. Atílio Andreazza | Conj. Eliza Miranda | Conj. Nova República | Distrito Industrial | Mauazinho I | Mauzinho II | Parque Mauá | Vila Buriti | Vila Felicidade |