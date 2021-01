Bairros São Jorge e Vila da Prata ficam sem água nesta quinta-feira (21)

A Águas de Manaus informa que vai interromper temporariamente a distribuição de água tratada no sistema hidráulico São Jorge, na zona Oeste, nesta quinta-feira (21). A manutenção é uma melhoria essencial para a operação do sistema de abastecimento da região.

Serão realizadas duas interligações de rede e a instalação de uma válvula reguladora de pressão. A manutenção ocorrerá em dois pontos: rua Vicente Torres Reis e rua Ademar de Barros, no bairro São Jorge.

Para que tudo ocorra com a segurança necessária, o fornecimento de água vai parar por algumas horas nesta quinta-feira. Os trabalhos iniciarão às 10h e vão até às 16h. Durante os trabalhos, os bairros São Jorge e Vila da Prata e os Conjuntos Vitória Regia e Jardim do Barés poderão apresentar oscilações no abastecimento de água.

Logo após a conclusão do serviço, a água começa a retornar de maneira gradativa. A normalização do abastecimento deve acontecer em até quatro horas após o término dos trabalhos.