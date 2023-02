Balança de precisão, drogas e cofre com dinheiro são apreendidos em Itacoatiara

No município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP), juntamente com policiais militares, apreenderam, na quinta-feira (23/02), substâncias entorpecentes oriundas do tráfico de drogas, balança de precisão e um cofre com dinheiro, em uma residência situada em uma região conhecida como Piçarreira, bairro Prainha.

De acordo com o delegado Paulo Barros, que responde interinamente pela DIP, na ocasião, as equipes policiais realizavam diligências por aquela localidade, a fim de localizar uma motocicleta que havia sido roubada durante um evento de Carnaval ocorrido na semana passada.

“A denúncia informou que a motocicleta estava em um imóvel daquele bairro, sendo assim, fomos até lá, mas não a localizamos. No entanto, um indivíduo que estava no local, ao perceber nossa presença, fugiu para uma casa da vizinhança”, relatou Barros.

Ainda conforme a autoridade policial, dando continuidade às buscas, os policiais seguiram até o imóvel vizinho e, durante revista minuciosa, foi localizado o material ilícito.

Ao todo, foram apreendidos porções de oxi e maconha tipo skunk, balança de precisão, cofre com dinheiro em espécie, um aparelho celular, além de outros objetos utilizados na comercialização das drogas.

“Não encontramos ninguém na moradia, no entanto, vamos dar andamento às investigações para descobrimos quem é o dono do imóvel, bem como, o responsável pelo material ilícito”, afirmou o delegado.