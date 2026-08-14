Balsa fica à deriva e preocupa moradores em Manicoré

Uma balsa ficou à deriva na manhã desta sexta-feira (14), no Rio Madeira, em frente a Manicoré, no interior do Amazonas. A embarcação chamou a atenção de moradores e navegadores devido ao risco de atingir o porto da cidade ou outras embarcações.

Moradores e navegadores se mobilizaram para tentar conter a balsa e evitar um acidente. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a embarcação sendo levada pela correnteza, próximo à cidade.





Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos ou danos. As causas que fizeram a balsa perder o controle ainda não foram esclarecidas.

*Com informação do AM POST