sexta-feira, 14 de agosto de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Balsa fica à deriva e preocupa moradores em Manicoré

Balsa fica à deriva e preocupa moradores em Manicoré

Por
Redação 5
-
Balsa fica à deriva no Rio Madeira - Divulgação

Uma balsa ficou à deriva na manhã desta sexta-feira (14), no Rio Madeira, em frente a Manicoré, no interior do Amazonas. A embarcação chamou a atenção de moradores e navegadores devido ao risco de atingir o porto da cidade ou outras embarcações.

Moradores e navegadores se mobilizaram para tentar conter a balsa e evitar um acidente. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a embarcação sendo levada pela correnteza, próximo à cidade.


Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos ou danos. As causas que fizeram a balsa perder o controle ainda não foram esclarecidas.

*Com informação do AM POST

Artigo anteriorEstudo confirma antigo cemitério indígena em Itacoatiara
Próximo artigoSemsa entrega implantes contraceptivos para atendimento a mulheres custodiadas no Compaj

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.