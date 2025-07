Balsa transportando caminhões e postes naufraga em rio no Pará

Uma balsa que transportava dois caminhões e diversos postes encalhou e afundou parcialmente em um rio nesta sexta-feira (25), no trecho conhecido como Pedral de Nazaré dos Patos, próximo à cidade de Breu Branco, no Sudeste do Pará





A embarcação havia saído de Marabá (PA) com destino à cidade de Itaporanga, em Manaus (AM). A tripulação foi resgatada.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu na tarde dessa quinta-feira (24) quando a balsa colidiu com pedras. A batida teria causado uma perfuração no casco e provocado a entrada de água. Um dos caminhões que carregava os postes acabou submerso.

A CNN tenta contato com a empresa responsável pelo veículo e busca informações sobre a retirada dos equipamentos do rio. Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que a delegacia de Breu Branco está apurando as circunstâncias do acidente.

Fonte: CNN Brasil