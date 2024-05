Banco de Olhos completa 20 anos beneficiando mais de 2,9 mil pessoas no AM

O Banco de Olhos do Amazonas celebra duas décadas de dedicação em trazer luz para a vida de milhares de pessoas. Com mais de 2,9 mil transplantes de córneas realizados no estado, a iniciativa é uma fonte de esperança para aqueles que sofrem de deficiências visuais. Daniel Nunes, um dos beneficiados pelo programa, testemunha a transformação que o transplante trouxe para sua vida em apenas 10 dias. Ele compartilha sua gratidão, afirmando que o procedimento foi “maravilhoso” e “excelente”, ressaltando a eficiência e agilidade do Banco de Olhos.





A secretária da SES-AM, Nayara Maksoud, destaca a importância do Banco de Olhos, que garante a menor fila de espera por córneas no Brasil. Com equipes capacitadas e instalações modernas, o Banco de Olhos realiza desde a captação até o transplante, garantindo que os pacientes do Amazonas recebam atendimento de qualidade dentro do estado.

A coordenadora do Banco de Olhos, médica oftalmologista Cristina Garrido, explica o processo de captação e avaliação das córneas doadas. Ela destaca a missão da equipe em conscientizar as famílias sobre a importância da doação de órgãos, preservando a integridade e a aparência dos doadores.

O relato emocionante de Daniel Nunes ressalta a importância da doação de órgãos e tecidos. Ele enfatiza a gratidão por ter recuperado a visão graças à generosidade de um doador. Seu apelo para que mais pessoas se tornem doadoras é um lembrete poderoso do impacto positivo que essa simples decisão pode ter na vida de alguém.

O Banco de Olhos do Amazonas, criado em 2004, continua sua missão de proporcionar visão e esperança àqueles que necessitam. Com mais de 4.535 mil captações de materiais e 2.910 córneas transplantadas até março de 2024, o banco é um exemplo de excelência e cuidado na área da saúde ocular.