Banco pede apreensão de bens do filho “04” de Bolsonaro, por dívida de R$ 360 mil com documento falso

Jair Renan Bolsonaro é acusado pelo suposto uso de documentos falsos para conseguir empréstimos bancários





O banco Santander solicitou à Justiça a apreensão de bens de Jair Renan Bolsonaro, filho “04” de Jair Bolsonaro (PL), pelo não pagamento de uma dívida de R$ 360 mil. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o pedido de apreensão de bens foi feito à Justiça nesta segunda-feira (8), como parte de uma ação de cobrança extrajudicial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF).

A dívida é o ponto central de uma denúncia feita pelo Ministério Público do Distrito Federal (MP-DF) que foi aceita pelo TJ-DF. As acusações contra Jair Renan incluem lavagem de dinheiro, uso de documento falso e falsidade ideológica.

A defesa alega que ele propôs um acordo com o banco para resolver a questão.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF), Jair Renan Bolsonaro teria falsificado as informações de faturamento da empresa RB Eventos e Mídia para obter um empréstimo bancário. No entanto, a dívida não foi quitada, levando o banco a iniciar uma ação para cobrar os devedores.

Os advogados do Santander solicitaram à Justiça a realização de uma pesquisa de bens através do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) para garantir o pagamento da dívida. Além disso, incluíram o endereço de Jair Renan em Balneário Camboriú, Santa Catarina, para que ele seja notificado. No entanto, as tentativas de localizá-lo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, sede da empresa, foram infrutíferas.

O apartamento de Jair Renan em Balneário Camboriú é avaliado em mais de R$ 1,3 milhão e está alugado. O apartamento tem 98 metros quadrados, suíte e sacada com churrasqueira, e está localizado a 100 metros da praia. Segundo a reportagem, a certidão de inteiro teor do apartamento aponta que o imóvel “está em nome do advogado Bruno Luís Cardoso e do seu pai, Wanderlei Cardoso. Ambos são bolsonaristas, fizeram campanha para o ex-presidente, e doaram R$ 1 mil cada para Jorge Seif (PL-SC) na campanha a senador em 2022”.

O advogado de Jair Renan, Admar Gonzaga, afirmou que já foi proposto um acordo financeiro com o Santander. “O Renan tem poucas coisas além das roupas do corpo. É uma pessoa simples que, com pouca idade, foi vítima de um golpe que será esclarecido no curso do processo. Além disso, encaminhamos uma proposta de acerto com o banco, dentro das modestas possibilidades que tem”, disse o advogado.

