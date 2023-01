Bancos de Leite Humano alimentaram mais de 4,5 mil bebês prematuros em 2022

No ano de 2022, os Bancos de Leite Humano (BHL) das maternidades Ana Braga, Azilda Marreiro e Balbina Mestrinho contabilizaram, juntos, a arrecadação de mais de 3.127 litros de leite, doados por mais 800 mulheres, possibilitando alimentar 4.529 bebês prematuros das unidades de saúde públicas e privadas do estado.

A rede assegura o leite humano a bebês prematuros ou de baixo peso internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIn) e que não podem ser amamentados diretamente no seio da própria mãe. O alimento ajuda a evitar infecções, diarréias, alergias e, com ele, a criança tem ganhos na imunidade e maior chance de recuperação.

Para Elizabeth Hardman, coordenadora do BHL da Maternidade Ana Braga, referência estadual, os resultados são frutos das ações para conscientizar a população sobre a importância da amamentação materna e ampliar as doações para atender a demanda existente na rede materno-infantil.

“A rede de Bancos de Leite Humano celebra essas conquistas como a aceitação e envolvimento da população e comunidade acadêmica nas campanhas referentes a importância do aleitamento materno bem como a doação de frascos, além da adesão de novas doadoras no processo de captação”, disse a coordenadora.

Ações e campanhas foram promovidas pela SES-AM ao longo de 2022, com o objetivo de sensibilizar doadoras e ampliar a arrecadação de leite humano, além de enfatizar a necessidade da doação de frascos para armazenamento deste material, a fim de manter sua qualidade até o momento de ser recebido pelas crianças que mais necessitam. No ano passado, foram arrecadados 3012 frascos, que são esterilizados e utilizados no processo de pasteurização e distribuição do leite.

Para o ano de 2023, a coordenadora destaca que existem desafios a serem vencidos para a rede, mas que o trabalho continua sendo realizado com esforço e dedicação das equipes para que as crianças do Amazonas continuem sendo atendidas.

“Ainda possuímos alguns desafios como manter as doadoras ativas, frente a algumas dificuldades enfrentadas, mas continuamos nos empenhando para fazer o melhor trabalho. No próximo ano, desejamos a aquisição de novos equipamentos, materiais de uso laboratorial e reforma nas estruturas físicas, para oferecer um serviço com ainda mais qualidade para a população.” explica Elizabeth.

Como doar

Toda mãe com excedente na produção de leite, pode ser doadora. Para doar, basta entrar em contato com um dos BLH. A doação dos frascos pode ser feita diretamente nos bancos de leite ou com o doador solicitando a retirada dos recipientes em sua residência.

Os potes podem ser doados de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, no BLH Fesinha Anzoategui, no bairro Praça 14, zona sul de Manaus; no BLH da Maternidade Ana Braga, bairro São José, zona leste; e no BLH Galileia na Maternidade Azilda Marreiro, na Cidade Nova, zona norte.

Coleta em domicílio

No BLH Fesinha Anzoategui, a coleta domiciliar é realizada quando o doador possui mais de sete frascos e pode ser solicitada no contato (92) 99339-0130. No BLH Ana Braga, a coleta na residência é feita a partir de 10 potes, e o agendamento é por meio do telefone (92) 3647-4235.

O BLH da Galileia também realiza a retirada dos recipientes em casa. O pedido pode ser realizado nos números (92) 3643-5523 ou 99170-5783. Os mesmos contatos são utilizados para o agendamento da coleta das doações de leite materno e outros esclarecimentos.