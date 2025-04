Bancos terão horário diferente durante a Semana Santa e Dia de Tiradentes

Um feriado prolongado se aproxima. Dessa maneira, é necessário ficar atento aos horários diferenciados das agências bancárias para esse período.





Na sexta-feira (18), será celebrada a Paixão de Cristo, e o Dia de Tiradentes acontece na segunda-feira (21). As datas serão em dias estratégicos, garantindo um feriadão de quatro dias.

Até a próxima quinta-feira (17/4), as instituições bancárias estarão em funcionamento normal. Nos dias 18 e 21 de abril, não haverá atendimento presencial ao público nas agências bancárias. No fim de semana – dias 19 e 20 de abril –, as instituições também não abrem. O funcionamento volta ao normal na terça-feira (22).

As compensações bancárias não serão efetivadas nessas datas, incluindo transferências TED. Somente o Pix funcionará normalmente. Contas de consumo, como água, energia e telefone com vencimento nos dias em que não há compensação bancária poderão ser pagas, sem acréscimo, no dia útil seguinte.

Normalmente tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. No entanto, é preciso checar para, caso necessário, seja feito o pagamento antecipado, evitando a incidência de juros e multa.