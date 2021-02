Bandido de alta periculosidade é preso com várias armas no Alvorada

MANAUS – Policiais civis deflagraram, na segunda-feira (15), operação policial que culminou na prisão em flagrante de Istelito Barros Ferreira, de 34 anos. Com ele foram apreendidas várias armas de fogo, entorpecentes e cerca de 2 mil munições. A ação ocorreu na rua Treze, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

Os policiais receberam denúncias relatando que um indivíduo estaria, supostamente, em posse de armas de fogo e munições, que seriam vendidas para uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas que atua no Amazonas.

“Fomos acionados e trabalhamos em uma ação integrada. Conseguimos localizar a casa onde Istelito estava escondido e durante revista no imóvel, apreendemos armamentos, substâncias entorpecentes e cerca de 2 mil munições. As drogas foram encaminhadas à perícia”, detalhou Goes.

O titular da DERFD afirmou que as investigações em torno do caso terão continuidade para verificar se o infrator fazia parte de alguma organização criminosa, bem como identificar a participação de outras pessoas no delito.

O delegado Marcelo Martins destacou que a ação foi um sucesso e o trabalho deve continuar. “Agimos de maneira rápida e eficiente para evitar que os armamentos fossem distribuídos pela cidade, o que iria contribuir para o aumento da criminalidade. O nosso trabalho é justamente combater cada vez mais esses criminosos”, ressaltou Martins.

Procedimentos – Istelito irá responder por posse ilegal de arma de fogo e munições, e tráfico de drogas. Após os procedimentos cabíveis, ele será encaminhado a Central de Recebimento e Triagem (CRT) e ficará à disposição da Justiça.