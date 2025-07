Bandido que vem realizando sequência de assaltos na zona Norte de Manaus é procurado

A Polícia Civil divulga a imagem de Antônio da Costa Neto, 27, apontado como autor de quatro roubos ocorridos em março deste ano, nos bairros Cidade Nova e Cidade de Deus, ambos na zona norte de Manaus.





Conforme a delegada Benvinda Gusmão, titular da unidade policial, o indivíduo abordava as vítimas utilizando uma motocicleta e as ameaçava com uma arma de fogo para subtrair aparelhos celulares. Contra ele há um mandado de prisão preventiva em aberto, e Antônio está foragido.

“Pedimos a colaboração da população com qualquer informação que possa contribuir com o trabalho da equipe policial na localização e prisão desse indivíduo”, destacou a delegada.

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro de Antônio da Costa Neto que entre em contato pelo número (92) 98158-6593, do 6º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O sigilo é garantido.