Bandidos assaltam e matam a facadas jovem em Mancapuru

AMAZONAS – Patrick Nascimento Araújo, 21 anos, foi assassinado por volta das 23h de quarta-feira (18), após ser esfaqueado no peito durante um assalto.

O crime ocorreu na Rua Ary Antunes, Bairro Novo Manacá e teve como autoria, uma dupla, sendo um menor de idade que foi apreendido pela Polícia Militar e um outro maior de idade, que ainda não foi localizado, buscas estão sendo realizadas no entorno do bairro para tentar prender o assassino.

O corpo de Patrick foi removido para o necrotério do Cemitério do São Francisco Xavier, no centro de Manacapuru, de onde deve seguir para o Instituto Médico Legal, onde passará por exame de necropsia que deve indicar a causa da morte.

Investigação inicial da Polícia Civil, apontam que a vítima foi esfaqueada com um golpe fatal no peito, atingindo o coração, e após ser esfaqueado, o jovem ainda tentou correr e caiu dentro de uma residência, já sem vida.

As investigações continuam no intuito de qualificar o segundo autor, bem como desvendar a real circustância do crime.