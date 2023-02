Bandidos criaram a ‘terra sem lei’ nos transportes Especial, em Manaus

Os roubos de baterias e fiação elétrica dos ônibus dos Transportes Especial (os que fazem rotas para o Distrito Industrial), continuam sem que os ladrões sejam importunados pelas forças de segurança.

Nesta manhã (13), o presidente interino do Sindicato dos Transportes Especial (Sindespecial), Gabriel Enock, voltou a denunciar a falta de segurança para motoristas e as empresas de ônibus, diante da ‘terra sem lei’ e as ações permanentes dos ladrões, nos bairros das zonas Leste e Norte de Manaus.

O roubo denunciado hoje (13), aconteceu no bairro Cidade de Deus (vídeo). Os prejuízos são incalculáveis para o transportes.

Conforme mostra o vídeo, a ação dos ladrões é rotineira, nos mesmos lugares e usando os mesmos métodos. “Mesmo assim, os roubos estão aumentando em toda Manaus e, nós não vimos nenhuma operação policial para prender esses bandidos”, afirma Gabriel.

“Onde tem um ônibus estacionado, é comum ver através das câmeras de segurança um ladrão roubando fios e baterias, sem ser abordado pela polícia. Mas se um trabalhador decide fazer justiça com as próprias mãos, aí quem se complica é o trabalhador”, finaliza.

Bandidos roubando ônibus com toda a tranquilidade do mundo, nos bairros de Manaus: