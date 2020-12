Bandidos explodem cofre de posto de combustível no Francisca Mendes

MANAUS – Na madrugada desta quinta-feira, (17), por volta das 03hs30min, bandidos encapuzados explodiram um cofre de um posto de combustível que fica na Avenida Camapuã, bairro Francisca Mendes, zona Norte de Manaus.

Segundo informações repassadas pelos funcionários aos polícias militares, os criminosos estavam em um carro modelo palio de cor escura e ao chegarem no posto de combustível, renderam todos funcionários e os trancaram em uma loja de conveniência e logo em seguida realizaram a detonação do cofre com a utilização de dinamites.

Até o momento não se sabe o valor exato que foi levado pelos criminosos. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Roubos Furtos e Defraudações, (DERFD).

Por Correio da Amazônia