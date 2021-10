Bandidos fazem a limpa em café regional do Parque 10

Manaus – Uma dupla de assaltantes invadiu na madrugada deste sábado (16), por volta das 5h, o café regional, Ki Delícia, localizado no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus, e levaram vários pertences do estabelecimento.

A ação dos bandidos foi registrada por câmeras de segurança do local. Funcionários que se preparavam para abrir o estabelecimento foram rendidos e trancados em um depósito.

Os criminosos levaram 5 cafeteiras, Ayr Frier, 2 TVs, celulares, carnes, queijo, presunto e pernil.

Quem tiver informações sobre o paradeiro da dupla que entre em contato com a polícia por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.