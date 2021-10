Bandidos perseguem “Bin Laden”, e o executam a tiros no Lírio do Vale

MANAUS – Por volta das 21hs00min, de sexta-feira, (8), um homem identificado como Tiago da Silva Moraes, de 27 anos, vulgo ‘Bin Laden’, foi violentamente assassinado com disparos de arma de fogo pelo corpo. O crime aconteceu na rua 12, bairro Lírio do Vale 2, zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela PM, homens armados perseguiram a vítima e o executaram com vários tiros. Tiago, tinha envolvimento com o tráfico de drogas e também estava utilizando uma tornozeleira eletrônica no momento em que foi assassinado.

O corpo foi removido para o IML, e a Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Texto: Correio da Amazônia