Bandidos que realizavam assalto a ônibus são presos em flagrante

MANAUS – Policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (6ª Cicom), por volta de 23h34 de quarta-feira (23/12) prenderam um homem de 18 anos e apreenderam um menor com idade de 17 anos, na Avenida Camapuã, momento em que efetuavam o roubo ao ônibus coletivo da linha 352.

Na revista foram encontrados vários aparelhos celulares e uma arma de fogo caseira com duas munições calibre 38. Diante dos fatos, os infratores e a materialidade do crime foram apresentados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências cabíveis.