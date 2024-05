Bandidos que iriam assaltar rota do Distrito Industrial são presos minutos antes do crime

MANAUS | A Polícia Militar frustrou roubo a uma rota do Distrito Industrial, na madrugada desta sexta-feira (03), no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. Na ação policial, um homem, de idade não informada, foi preso, e uma arma de fogo caseira foi apreendida.





A equipe policial realizava patrulhamento durante a ação ‘Rota Segura’, na rua Catarina, por volta das 4h, quando visualizou um carro seguindo um micro-ônibus do Distrito Industrial. Na ação policial, o condutor não obedeceu ao sinal de parada e acelerou o veículo.

Durante acompanhamento, alguns suspeitos, que foram identificados dentro do carro, efetuaram disparos de arma de fogo contra a viatura policial. Os PMs revidaram e o carro colidiu contra um muro, ocasião em que três suspeitos conseguiram fugir e o condutor do veículo foi capturado.

Nos procedimentos policiais, ele informou que havia sido lesionado por um disparo de arma de fogo. Dentro do veículo foram encontrados, no banco traseiro, uma arma de fogo caseira com duas munições intactas, diversas trouxinhas de drogas, entre cocaína, oxi e maconha, além de uma balança de precisão e R$ 30 em espécie.

O homem foi conduzido para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo e o caso foi encaminhado para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).