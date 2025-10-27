Banhistas são atacados por piranhas em balneário de Manacapuru

Banhistas foram atacados por piranhas neste domingo (26) no Balneário do Miriti, em Manacapuru, no interior do Amazonas. Vídeos nas redes sociais mostram pessoas saindo da água às pressas após os ataques.





Segundo testemunhas, as piranhas atacaram em áreas mais profundas do rio. Bombeiros prestaram socorro às vítimas e orientaram que os banhistas evitem os trechos afetados.

Pescadores afirmaram que, durante a vazante, as piranhas se aproximam das margens para desovar. O Corpo de Bombeiros alertou que jogar restos de comida na água pode atrair os peixes.

De acordo com o biólogo Edinbergh Caldas Oliveira, o comportamento é defensivo. “As piranhas reagem por instinto e costumam dar uma mordida de advertência para afastar o invasor”, explicou.

Até a última atualização, o Corpo de Bombeiros não havia informado o número de feridos.

Veja vídeos:

Fonte: g1/Amazonas