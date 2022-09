Barbeiro faz tatuagem em homenagem à gorjeta que ganhou de Post Malone

O barbeiro Jackson do Prado, de 36 anos, que viralizou ao cortar o cabelo de Post Malone, levará para sempre consigo o momento mudou sua vida. Ontem segunda-feira, 12, o profissional, conhecido como Baiano Barber, tatuou o desenho de uma nota de 500 dólares, em referência ao valor que ganhou de gorjeta do cantor – em cotação local, o valor se aproxima de R$ 2,6 mil.

Post Malone se apresentou no Rock In Rio no último dia 2, e cortou o cabelo com Jackson antes de subir ao palco mundo. O momento do corte especial foi compartilhado nas redes sociais do barbeiro.

Natural de Vitória da Conquista, na Bahia, Jackson se mudou sozinho para o Rio de Janeiro em busca de novas oportunidades. Sem dúvidas, para ele, ter Post Malone como cliente foi um ponto de virada.

“Decidi tatuar não pelo valor do dinheiro, mas por tudo que tem acontecido na minha vida desde esse dia”, revela, em entrevista ao Terra.

O tatuador escolhido para desenvolver a arte especial foi Marcelo Winchester, que já o tatuou antes. O trabalho levou cerca de sete horas para ser finalizado, por possuir muitos detalhes, como o próprio rosto do cantor.

Terra