Barco da Bienal das Amazônias oferece oficinas gratuitas em Manaus

A Bienal das Amazônias – Sobre as Águas desembarca em Manaus com uma programação intensa e gratuita, reunindo oficinas culturais e educativas que celebram os saberes da Amazônia. Durante nove dias, o público poderá participar de atividades como colagem, contação de histórias, teatro, cartografia afetiva e culinária, tudo realizado no Porto da Feira da Banana.





Com curadoria de Keyna Eleison, diretora de Conteúdo e Pesquisa do Instituto Bienal das Amazônias, o projeto é uma homenagem à riqueza cultural dos povos amazônicos.

O grande destaque é o barco-obra de arte projetado pelo artista boliviano Freddy Mamani, que está aberto à visitação gratuita até segunda-feira, 21 de julho.

Após zarpar de Belém há mais de dois meses, o ferryboat já navegou por diversas cidades do Pará e do Amazonas, levando arte, cultura e educação pelas águas da região. Agora em Manaus, chega no período das férias escolares, com atividades pensadas para todas as idades.

“A proposta da Bienal é promover encontros, valorizar saberes ancestrais e fortalecer a relação entre os povos e os rios da Amazônia”, destaca a curadora Keyna Eleison.

Programação do Ateliê Sobre as Águas:

Segunda (14): Oficina de colagem “Recortar e colar com as águas” – crie obras inspiradas nos rios amazônicos.

Terça (15): Atividade “Tecendo memórias sobre as águas” – compartilhe e escute histórias conectadas às águas.

Sexta (18): Oficina de teatro “Corpo em movimento com as águas”.

Sábado (19): Oficina “Cartografia afetiva sobre as águas” – aprenda a mapear lembranças e sensações.

Domingo (20), às 10h: Oficina de culinária “Cozinha Criativa” com a chef Marilene Melo, valorizando os sabores da gastronomia amazônica.

Escolas e instituições podem agendar visitas mediadas por arte-educadores, garantindo uma experiência guiada a bordo. Os agendamentos devem ser feitos com antecedência, e o retorno da confirmação acontece em até 48 horas.

O barco está atracado no Porto da Feira da Banana (Av. Lourenço da Silva Braga), com visitação aberta ao público das 10h às 12h e das 14h às 19h (entrada permitida até 30 minutos antes do fechamento).

Mais informações estão disponíveis em www.bienalamazonias.org.br ou no Instagram @bienalsobreasaguas.

Fonte: g1/Amazonas