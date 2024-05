Barco-escola SENAI Samaúma II certifica mais de 800 pessoas em Manicoré

O Barco-escola SENAI Samaúma II, em parceria com a Prefeitura de Manicoré (a 390 quilômetros de Manaus), vai certificar 812 alunos no próximo sábado, 18, em cerimônia a ser realizada no Centro de Convivência da Família Raimunda do Rosário, às 17h, no município. “Para nós, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Amazonas), é uma grande satisfação estar contribuindo com a educação e capacitação da população de Manicoré, promovendo o desenvolvimento social e econômico do município”, disse o diretor técnico, Rafael Lobo.





De acordo com o diretor, o SENAI Amazonas tem a convicção de que cada um dos mais de 800 alunos concluintes saiu diferente de como entrou nos cursos. “Certamente estão melhores profissionais, com novos conhecimentos, habilidades técnicas e comportamentais, prontos para o mercado de trabalho ou para empreender”, disse Lobo.

Para a formanda dos cursos de pizzaiolo, preparador de café regional e customização de peças do vestuário, Maria Lúcia França, 66 anos, é uma honra poder receber seus certificados, após todas as dificuldades enfrentadas. De acordo com França, a maior dificuldade era a distância, pois mora em uma área rural, longe do local que recebeu o barco-escola.

Segundo ela, como não tinha casa para ficar no período do curso, ficou na casa sogra, ainda que distante do barco, não a impediu de frequentar as aulas todos os dias, juntamente com a vizinha que também a incentivou a estudar. “Fiquei muito feliz em concluir os três cursos. Hoje, estou aqui para pegar meus certificados”, disse a formanda, que já está na sede do município com o marido, Ednezer da Cruz França, 63, à espera da cerimônia.

A formanda disse que a distância maior foi vencida para fazer o último curso, de Customização de Peças do Vestuário, já que não foi realizado no barco. “Às vezes eu ia de moto, outras a pé e, quando voltava, vinha de carona com colegas que passavam em frente ao local da hospedagem, assim finalizei”, disse a formanda.

Maria Lúcia é moradora da comunidade Verdum, a 1h30 de voadeira e quatro horas de barco, da sede do município, onde mora. Na comunidade, a família trabalha com as vendas de cacau em pó integral, não desengordurado e amêndoas. “Fornecemos nossos produtos para a prefeitura de Manicoré e para o município de Autazes e para pessoas que queiram comprar”.

Em relação aos cursos realizados, pretende pôr todos em prática. “Quando não estivermos trabalhando com cacau, vamos fazer pizza, e quando tivermos eventos, é lógico que iremos fazer o café regional que nós aprendemos”, disse ela, que acrescentou ter gostado muito das aulas de fuxico, e que nas horas vagas, irá por suas habilidades em prática.

Para o coordenador do Barco-Escola SENAI Samaúma II, Mário Souto, os cursos propiciam uma mudança e transformação de vida para essas pessoas que se formam. “Promovemos o empreendedorismo e ajudamos no desenvolvimento e progresso do município, por meio das pessoas, qualificando a mão de obra e aperfeiçoando as competências da comunidade, gerando assim, renda para as famílias”, frisou Souto.

Durante a permanência em Manicoré, o Samaúma II atendeu 40 turmas, com 26 cursos, sendo eles nas áreas de gestão, informática, vestuário, elétrica/energia solar, mecânica diesel, motocicleta e motor de popa, mecânica de motocicleta, alimentação (panificação e confeitaria) e refrigeração. Ao todo, foram 200 horas de aulas nos turnos vespertino e noturno.