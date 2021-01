Barreirinha adere ao toque de recolher

Para impedir o aumento nos casos de covid-19, a Prefeitura de Barreirinha (a 328 quilômetros de Manaus) passou a adotar o toque de recolher. A medida é válida para os próximos 15 dias.

Com a determinação, a circulação de pessoas e veículos nas ruas da cidade fica restrita entre 20h até 5h do dia seguinte. Será permitido o fluxo somente para entrega e compra de alimentos ou medicamentos e casos de emergências policial ou médica.

Em caso de descumprimento do toque de recolher, haverá cobrança de multa com pagamento de cesta básica no valor de R$ 100 para pessoa física. Para pessoa jurídica a penalidade é o pagamento de três cestas básicas, além da cassação de alvará e licença para funcionamento e interdição do estabelecimento.