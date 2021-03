Base Arpão apreende três toneladas de drogas em porão de balsa

MANAUS – A maior apreensão de drogas realizada pela Base Fluvial Arpão foi feita na tarde de sábado (06), na comunidade do Jussara, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Ao todo, foram apreendidas 3,2 toneladas de entorpecentes, entre maconha do tipo skunk e cocaína. Três homens foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

A ação policial, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Polícia Militar e Polícia Civil, representa um prejuízo de R$ 49 milhões ao crime organizado. O entorpecente estava escondido no porão da balsa J.Neto, oriunda do município de Japurá (a 780 quilômetros de Manaus) e foi localizado após uma denúncia ao telefone 181, o disque-denúncia da SSP-AM.

A balsa estava apreendida desde a quinta-feira (04/03) após ser identificada transportando 400 metros cúbicos de seixo sem licença ambiental. Pelo crime ambiental, a Justiça já havia estipulado multa de R$ 100 mil aos responsáveis pelo transporte. A denúncia, recebida na manhã de sábado, revelava que a embarcação possuía um fundo falso, no porão, onde estavam escondidos os entorpecentes, que seriam de um traficante de Belém (PA).

Segundo a informação anônima, o material criminoso era destinado a traficantes da capital e seria distribuído para o consumo local, abastecendo as chamadas bocas de fumo. Com o relato, os policiais levaram o cão farejador Tyson, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães), da Polícia Militar, que logo apontou onde a droga estava escondida.

“Nós utilizamos o cão farejador Tyson, que conseguiu confirmar que haviam drogas em um fundo falso. Nós conseguimos desparafusar o local e encontrar a droga. Os proprietários da balsa já foram ouvidos, e três foram presos. Mais de 20 policiais foram empregados nessa missão”, informou o capitão André Rocha.

Os suspeitos foram encaminhados para os procedimentos policiais na Delegacia de Polícia Civil de Coari e vão responder pelo crime de tráfico de drogas.