Base Arpão apreende oxi e skunk escondidas em cilindro de gás

AMAZONAS – Durante fiscalização nesta quarta-feira (04/11), no rio Solimões, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), os policiais da Base Fluvial Arpão apreenderam seis tabletes de maconha do tipo skunk e grande quantidade de oxi escondidas dentro de um cilindro de gás. O botijão de 45 quilos teve de ser aberto para a retirada do entorpecente. Metade estava com oxi.

A apreensão ocorreu pela manhã, em abordagem à embarcação Manoel Monteiro, oriunda do município de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus). A equipe policial contou com o auxílio do cão Tyson, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães), que sinalizou que no interior de um cilindro de gás havia entorpecentes. Os policiais precisaram abrir o botijão com uma serra.

Conforme estimativas da polícia, a apreensão das drogas representa um prejuízo de R$ 350 mil ao crime organizado. Segundo investigações, a carga criminosa foi deixada no barco, no porto em Japurá, por um homem que não retornou para o embarque.

Criada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

As denúncias podem ser feitas por meio do 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia em todo o estado.