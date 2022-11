Base Arpão: duas mulheres são presas com 27 quilos de drogas em embarcação

Duas mulheres foram presas por tráfico de drogas, por agentes que atuam na Base Fluvial Arpão, localizada no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Os policiais apreenderam 27,5 quilos de entorpecentes, na noite da sexta-feira (18/11), durante abordagem a uma embarcação. A apreensão ocorreu na operação Hórus/Fronteira Mais Segura, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Os policiais iniciaram uma abordagem de rotina em uma embarcação que vinha do município de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus). Durante revista, encontraram na mala das mulheres 23 tabletes de skunk.

A dupla informou aos agentes que os entorpecentes seriam entregues na capital amazonense. As duas mulheres foram encaminhadas até a delegacia de polícia da Base Arpão, juntamente com o material ilícito apreendido.

Base Arpão

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), sob o comando do general Carlos Alberto Mansur, a Base Arpão é uma unidade tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.