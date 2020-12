Base Arpão prende homem com barra de ouro ilegal de R$ 80 mil escondida em tênis

MANAUS – Policiais da Base Fluvial Arpão efetuaram a prisão em flagrante de um homem por transporte de ouro de forma irregular. Uma barra de ouro, de 320 gramas, avaliada em R$ 80 mil, que estava escondida em um tênis foi apreendida.

A ocorrência foi registrada, por volta das 8h40 da manhã, durante fiscalizações a barcos no Rio Solimões, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). O homem vinha transportando o material ilícito no barco LM Cristal, que vinha de Tabatinga para Manaus. O transporte de ouro de forma irregular é um crime ambiental, assim como a extração e garimpagem ilegal de minério e usurpação de matéria-prima da União.

De acordo com os policiais, a droga foi encontrado durante revista ao homem e estava dentro do sapato dele. O caso foi registrado na noite de sexta-feira, (18), na Delegacia de Polícia Civil de Coari, onde ele foi autuado em flagrante pelo crime de transporte ilegal de matéria-prima pertencente à União.

Criada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça.