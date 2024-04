Batalão Ambiental captura e resgata dois animais silvestres

O Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), na última sexta-feira (19/04), em dois casos distintos, realizou o resgate de um primata e a captura de um jacaré, na zona oeste de Manaus.





Por volta das 13h30, os policiais militares receberam uma solicitação para realizar o resgate de um primata Paraguaçu, que havia sido atacado por um cão, na Vila Quatô, bairro Tarumã.

Devido ao estado do animal, que apresentava diversos ferimentos pelo corpo, ele foi conduzido ao zoológico do CIGS, onde recebeu serviço de pronto-atendimento da equipe veterinária.

Em outra ação, os policiais militares do BPAmb, na noite de sexta-feira, realizaram a captura de um jacaré que se encontrava no conjunto Belvedere.

A equipe de policiais militares chegou ao local após solicitação na linha direta. No local, viram que o animal foi contido pela população e com a chegada do BPAMb foi feita a entrega.

Após a captura, os policiais militares realizaram a soltura do animal em seu habitat natural.

O Batalhão de Policiamento Ambiental, orienta a população que criar, guardar, apanhar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem autorização do órgão competente, configura Crime Ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na Lei.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.