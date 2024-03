BBB 24: Confinados acordam com “Infiel” após promessa de Boninho

Na manhã desta segunda-feira (11), os participantes do BBB 24 foram surpreendidos ao acordarem ao som da música “Infiel”, de Marília Mendonça. A escolha da canção foi resultado de uma promessa feita por Boninho, o diretor de Gênero da Globo, e gerou reações diversas na casa mais vigiada do Brasil.





A brincadeira aconteceu um dia após Lucas Henrique não receber um recado de sua esposa, Camila Moura, durante o Presente do Anjo. A ausência do recado da esposa levou Lucas a interpretar mal a situação, levantando dúvidas sobre o relacionamento do casal.

Camila Moura chegou a sugerir em suas redes sociais que o relacionamento entre eles havia chegado ao fim, após ter observado Lucas flertando com outra participante, Pitel, dentro do programa.

A escolha da música “Infiel” repercutiu fortemente pela casa. Na sala do BBB 24, Fernanda não conteve o riso e comentou com Pitel: “Você sacou a primeira frase?”. As duas, então, começaram a cantar a música em meio a risadas e trocas de olhares cúmplices.

Nas redes sociais, a repercussão da trollagem realizada no reality foi imediata. Usuários compartilharam memes e comentários sobre o episódio inusitado, transformando o assunto em um dos mais comentados do momento.

A diversão e os dramas do BBB 24 continuam cativando o público, com reviravoltas e surpresas a cada novo dia.

Os brothers acordaram ao som de “Infiel” da eterna Marília Mendonça. 🗣️🗣️ #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/JEefa0hPfg — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2024

Fonte: CNN Brasil