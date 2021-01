“O BBB21” já tem data de estreia. A nova edição do reality show começa em 25 de janeiro e terá 100 dias de duração.

O programa repete a fórmula bem-sucedida de 2020 e reúne anônimos e famosos, divididos entre os times da Pipoca e do Camarote.

Provas bate-e-volta e de resistência, além do big fone, da divisão da casa entre vip e xepa e o líder com o poder do “não”, seguem como parte da atração.

Tiago Leifert comanda por mais um ano o reality show.

Fonte: G1