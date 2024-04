Beatriz e Alane conversam com Isabelle sobre situação com Matteus

Em meio às dinâmicas e emoções do BBB 24, uma conversa entre Beatriz, Alane e Isabelle trouxe à tona questões sobre relacionamentos e sentimentos. A situação girou em torno do envolvimento de Isabelle com Matteus, e as consequências dessa relação dentro da casa.





Alane entrou na sala após uma conversa com Matteus e se juntou ao papo que já estava acontecendo entre Isabelle e Beatriz. As três buscaram esclarecer seus sentimentos e pensamentos, especialmente sobre o incentivo para que Isabelle e Matteus se beijassem.

Beatriz foi franca ao dizer: “Isso é uma coisa que a gente deixa muito claro, é que não tem a ver com você e o Matteus. Tem a ver com a gente”. Ela expressou o desejo de ver o casal se beijando, mas enfatizou que esse desejo não estava relacionado à pressão sobre Isabelle.

Por sua vez, Alane revelou seus medos e preocupações, especialmente por estar na berlinda com Lucas Henrique e Isabelle. No entanto, ela também reconheceu a grandeza das colegas de confinamento, elogiando-as e demonstrando respeito mútuo.

Isabelle, por sua vez, compartilhou seus sentimentos e preocupações, destacando a honestidade em relação aos acontecimentos e o desconforto gerado pela situação. Ela refletiu sobre a necessidade de encontrar uma válvula de escape para as tensões do jogo e tranquilizou as outras sisters, afirmando que não havia nenhum problema entre elas.

O diálogo terminou com um abraço coletivo entre as sisters na cozinha, mostrando que, apesar das tensões e desentendimentos, o respeito e o apoio mútuo prevalecem entre os participantes do BBB 24.

Fonte: BBB 24