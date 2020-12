Bebê de 6 meses é encontrada em lixeira no bairro Coroado

MANAUS – Na manhã deste domingo, (13), por volta das 11hs00min, uma criança de aproximadamente seis meses, foi encontrada em uma lixeira que fica no bairro Coroado, zona Leste de Manaus, rua Flavio Costa. Segundo informações repassadas por moradores da localidade, a criança foi encontrada após pessoas que passavam pelo local, ouvirem seu choro.

A equipe do Conselho Tutela, da zona Leste, foi até o local e conseguiu resgatar a criança para a Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente, (DEPCA). Segundo informações repassadas por uma conselheira tutelar, a mãe de criança, teria abandonado o filho no local para consumir drogas juntos com outros usuários.

O caso foi aprestado na delegacia e a guarda da vítima deve ficar por enquanto com a tia. A mãe deve responder pelo crime de abandono de incapaz e maus tratos.

Por Correio da Amazônia

Foto: Ilustração