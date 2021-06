Bebê tem braço amputado após ser atacado por jacaré em Goiás

Um bebê de 1 ano e 8 meses teve o antebraço amputado após ser atacado por um jacaré na Lagoa Grande, no município de Porangatu.

O ataque ocorreu ontem 4ª feira (23), quando babá passeava com a criança na beira do lago e teve o bebê arrancado de seus braços pelos animal.

Ao médico do Samu, Juliano Ferreira, a mãe afirmou ter escutado gritos e, ao chegar no local, viu a babá tirando o bebê da boca do jacaré.

O Samu encaminhou a criança até Uruaçu e, depois, foi transportada por um helicóptero do Corpo de Bombeiros até o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Os médicos tentaram reconstruir o braço da criança, mas como estava muito “destroçado”, conforme disse o médico, a solução foi amputá-lo.

“Ele vai ter vida normal. A articulação do cotovelo ficou preservada para poder implantar uma prótese futura”, afirmou o profissional.

Em nota, o hospital afirmou que o bebê se encontra em estado regular, consciente e respirando espontaneamente.

Metro