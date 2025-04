Bem-estar psicológico na Europa após a eclosão da guerra na Ucrânia – por: Gustavo da Silva Machado

Trabalho recebeu selo de reconhecimento como um dos mais lidos em 2024





O artigo Bem-estar psicológico na Europa após a eclosão da guerra na Ucrânia, produzido com a colaboração do professor da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) Gustavo da Silva Machado, foi classificado em 8º lugar entre os 25 melhores artigos de Ciências Sociais e Comportamento Humano publicados na Revista Nature Communications em 2024.

O trabalho recebeu o selo de reconhecimento do periódico como um dos mais lidos do ano e também foi escolhido como o melhor artigo pela International Society for the Science of Existential Psychology.

O artigo é um resumo de uma pesquisa internacional liderada pelo departamento de Psicologia da Universidade de Münster, na Alemanha. O estudo, realizado nos anos de 2022 e 2023, teve o objetivo inicial de investigar os modos de enfrentamento relacionados à pandemia de Covid-19 por meio de questionários autoaplicáveis. Durante a coleta de dados, houve a eclosão da Guerra da Ucrânia e a equipe incluiu o fato como um importante recorte para avaliar as alterações psicossociais.

A elaboração do artigo publicado na Revista Nature contou com 58 autores. A publicação teve 14.877 downloads realizados ao longo de 2024. O artigo foi produzido a partir de um recorte com os países europeus que vivenciaram a eclosão da guerra em tempo real enquanto os dados da pesquisa inicial eram coletados.

“Com este contexto foi possível perceber significativas alterações nos estados de bem-estar e qualidade de vida, oriundos da instabilidade política, econômica e midiática dos discursos sobre a guerra. Apesar do desafio de trabalhar com tantos autores, este foi, na verdade, um grande potencial da produção. Há autores de todos os continentes, o que trouxe uma pluralidade cultural e teórica para a coleta e análise dos dados. Foi uma escrita, de fato, colaborativa”, explica o docente.

Uma das conclusões do estudo foi que, quanto mais as pessoas se expuseram às informações em mídias sociais sobre a guerra, mais alto foi o nível de estresse, especialmente quando considerada a possibilidade de desinformação ou informações equivocadas.

“Desde a graduação tenho um interesse muito grande pela pesquisa e jamais imaginei que publicaria um artigo em uma revista tão relevante. Aprendi muito no processo de escrita deste artigo, especialmente sobre colaboração internacional. Este artigo evidencia os efeitos psicossociais do tempo presente, dos acontecimentos geopolíticos cada vez mais evidentes e de uma nova organização social global que nos exige uma atenção redobrada para questões psicossociais, tanto em uma perspectiva individual, quanto nas práticas comunitárias e no fortalecimento de vínculos significativos. Este artigo fala sobre a Guerra entre a Ucrânia e a Rússia no contexto Europeu, mas pode também nos dar pistas para pensarmos em estratégias de prevenção e cuidado em situações de crise no nosso continente”, complementa o pesquisador.

Autor

Gustavo da Silva Machado é professor do curso de Psicologia no campus Florianópolis e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Univali no campus Professor Edison Villela – Itajaí. A lista com os 25 artigos pode ser acessada aqui e o artigo com a colaboração do professor Gustavo está disponível neste link.