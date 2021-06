Benjamin Constant atinge público-alvo e é o 1º a vacinar pessoas a partir de 18 anos

O Município de Benjamin Constant, distante 1119 Km de Manaus, é o primeiro do Estado do Amazonas a vacinar a população a partir de 18 anos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, segundo dados da Fundação Vigilância em Saúde. Com isso, o município atinge 100% do público-alvo definido pelo Programa Nacional de Imunização.

A marca foi alcançada nesta sexta-feira (4), quando estão sendo vacinadas as pessoas entre 18 a 24 anos, sem comorbidades. A Prefeitura também dá continuidade à vacinação da segunda dose do imunizante.

O município, desde o começo da campanha, foi referência na organização e celeridade da vacinação, imunizando todos os grupos definidos pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). Ao todo, foram administradas mais de 25 mil doses da vacina, entre primeira e segunda dose.

O dia histórico para a cidade também se une a outra data importante: nesta sexta o município completou um mês sem nenhuma internação por Covid-19 no Hospital da cidade, sendo referência no cuidado e proteção contra o coronavírus.

“Hoje é um dia de muita emoção e alívio pra mim como gestor porque diante de uma pandemia que atinge tão severamente o mundo afora, nossa gestão, como muita responsabilidade, está conseguindo alcançar todo o público-alvo com uma vacina que salva vidas, que vai evitar casos graves, que vai diminuir risco de morte, e isso já tem acontecido, prova disso é nosso índice zero de internações. Então, estou muito grato à toda nossa equipe, à toda população que entendeu o recado de se cuidar e que vai continuar se cuidando porque nós vamos continuar com as ações de prevenção”, disse o prefeito David Bemerguy.

Durante toda a semana, muitas pessoas chegaram à fila da vacinação emocionadas. Para o jovem Antônio Soares é uma sensação de alívio. “Sinto que agora podemos seguir a vida. Foram tempos difíceis, e a sensação de estar sendo imunizado é de alívio”, disse.

Estratégia

Segundo o prefeito, a campanha contínua de prevenção e conscientização da prefeitura transformaram a vacinação em um sucesso. “Estão sendo meses de trabalhos constantes para conseguir alcançar nossas metas. Desde que a vacina chegou ao nosso município, preparamos um plano para que todos os benjaminenses pudessem ser imunizados no menor tempo possível. Deu tão certo que agora estamos vacinando os jovens de 18 a 24 anos, sem comorbidades e adiantando a segunda dose da AstraZeneca”, disse o prefeito.

Nesse tempo todo, foram quatorze grupos prioritários vacinados. Entre os grupos estavam: a população com as faixas etárias do PNI, profissionais das áreas de saúde, segurança, educação, portuária, os indígenas, os ribeirinhos, privados de liberdade, os moradores em situação de rua, agentes de limpeza e de transporte coletivo da cidade.

O prefeito David Bemerguy, destaca a importância dos trabalhadores de saúde que são comprometidos e fizeram com que o município alcançasse a meta de vacinação. “Só tenho a agradecer a todos os profissionais de saúde que se esforçaram durante esses primeiros meses de vacinação. Não só nos pontos da vacina, como também indo nas casas das pessoas que não podiam sair. Fizeram um trabalho muito importante e só chegamos a esse sucesso por meio do esforço de cada um”, concluiu Bemerguy.

A Prefeitura de Benjamin Constant continuará divulgando e orientando a população para manter todos os cuidados de prevenção, além de continuar vacinando quem está na fila da segunda dose, até que todo público-alvo esteja 100% vacinado. “Não vamos baixar a guarda, as recomendações continuam, com a população usando máscara, mantendo distanciamento, não aglomerando e se protegendo”, concluiu o prefeito.