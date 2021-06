Benjamin Constant zera número de infectados por Covid-19

Conhecido por ser o primeiro município do Amazonas a atingir 100% do público-alvo definido pelo Ministério da Saúde, vacinando pessoas acima de 18 anos, Benjamin Constant (a 1119 km de Manaus) não registrou nenhum caso de Covid-19 desde a última quarta-feira (16).

De acordo com dados da Prefeitura Municipal de Benjamin Constant, todos os casos que estavam sendo monitorados em domicílio já estão fora do período de transmissão e não houve mais registro de novos casos ou internações.

Segundo o prefeito do município, David Bemerguy, esta é a primeira vez desde o início da pandemia, em 2020, que a cidade não registra nenhum caso de paciente infectado pela doença. “Pela primeira vez nosso município não tem qualquer registro de infectados pelo vírus, seja leve, moderado ou grave, domiciliar ou internado. Essa é uma vitória muito grande que é resultado de uma gestão comprometida com a saúde e da população que atendeu nossas campanhas”, disse o prefeito.

O Hospital da cidade está há mais de um mês sem pacientes internados. “Nosso hospital está há 45 dias sem internados. Agora, todas as pessoas que se recuperavam em casa também estão curadas. Isso não significa que vamos afrouxar as medidas. Se elas deram certo, então vamos continuar com todos os cuidados de distanciamento, uso de máscara e álcool em gel. Aproveito para pedir a quem não se vacinou que vá até um local de vacinação receber a imunização. Estamos juntos vencendo a Covid-19”, completou David.

Vacinação

O município, desde o começo da campanha, foi referência na organização e celeridade da vacinação, imunizando todos os grupos definidos pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). Ao todo, foram administradas mais de 25 mil doses da vacina, entre primeira e segunda dose.

Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Benjamin Constant foi o primeiro do Estado do Amazonas a iniciar a vacinação da população a partir de 18 a 24 anos, sem comorbidades, com a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

A marca foi alcançada no último dia 4 deste mês graças ao trabalho incansável e o comprometimento dos trabalhadores da saúde. A Prefeitura também dá continuidade à vacinação da segunda dose do imunizante.

Segundo o prefeito, a campanha contínua de prevenção e conscientização da prefeitura transformou a vacinação em um sucesso. Nesse tempo todo, foram quatorze grupos prioritários vacinados. Entre os grupos estavam: a população com as faixas etárias do PNI, profissionais das áreas de saúde, segurança, educação, portuária, os indígenas, os ribeirinhos, privados de liberdade, os moradores em situação de rua, agentes de limpeza e de transporte coletivo da cidade.

A Prefeitura de Benjamin Constant continuará divulgando e orientando a população para manter todos os cuidados de prevenção, além de continuar vacinando quem está na fila da segunda dose, até que todo público-alvo esteja 100% vacinado.