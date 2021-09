Bi Garcia é multado por construção de Mini Vila Olímpica

O prefeito de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), Bi Garcia, foi multado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O motivo é a presença de irregularidades em contrato assinado em 2011, com recursos federais, para construção de uma Mini Vila Olímpica no município.

Os conselheiros rejeitaram parcialmente as alegações de defesa de Bi Garcia, condenando-o ao pagamento das parcelas firmadas junto ao Ministério do Esporte com atualização monetária e acrescida dos juros de mora, nos valores de R$ 76.411,22, R$ 197.920,22 e R$ 177.211,85.

Os conselheiros do TCU também resolveram aplicar multa de R$ 75 mil ao prefeito Bi Garcia. Tanto a devolução dos recursos quanto a multa deverão ser pagas no prazo de 15 dias.